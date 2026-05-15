Maldive 5 italiani morti in immersione | la Procura di Roma apre un’inchiesta

La Procura di Roma ha avviato un’indagine riguardante la morte di cinque cittadini italiani nelle Maldive, mentre stavano praticando immersioni subacquee. Le vittime sono identificabili con i loro nomi e cognomi, e sono tutte persone di nazionalità italiana. L’incidente si è verificato durante un’immersione nel territorio delle Maldive, portando alla morte di quattro uomini e una donna. Al momento, non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle circostanze o sulle cause dell’incidente.

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La Procura di Roma ha aperto un’indagine sulla morte alle Maldive di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, i cinque sub italiani che hanno perso la vita mentre erano impegnati in un’immersione. Il fascicolo, coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi, punta a chiarire le cause della tragedia mentre gli investigatori attendono una relazione ufficiale dal consolato italiano. L’escursione nelle grotte di Vaavu. L’escursione era stata organizzata nelle grotte sommerse dell’atollo di Vaavu, nel sud dell’arcipelago, a circa 50-60 metri di profondità. Secondo quanto riferito dalle autorità locali e dai media maldiviani, il gruppo stava partecipando a una visita pianificata dal “Duke of York Safari” nei pressi dell’area di Alimata. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maldive, 5 italiani morti in immersione: la Procura di Roma apre un’inchiesta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maldive, 5 italiani morti durante un’immersione: la Procura di Roma apre un’inchiesta – La direttaLa Procura di Roma ha aperto un’indagine sulla morte dei cinque italiani deceduti alle Maldive durante un’escursione subacquea in una grotta... Maldive, la Procura di Roma apre inchiesta sulla morte dei 5 italianiLa Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla morte dei cinque italiani deceduti alle Maldive durante un'escursione subacquea in una grotta sommersa. Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit Italiani morti alle Maldive, la Procura di Roma avvia una indagine. Farnesina: iniziano le operazioni di recuperoL'Ambasciatore d’Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato da qualche ora a Malè e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale. Lo riferisce una nota della F ... ilmattino.it Italiani morti alle Maldive, la procura di Roma avvia un’indagineItaliani morti alle Maldive, la procura di Roma avvia un'indagine. Sono diverse le ipotesi avanzate per la tragedia. lettera43.it