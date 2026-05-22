Le Maldive sono state teatro di incidenti mortali in passato, tra cui uno accaduto esattamente 43 anni fa. La storia riguarda la scomparsa di una donna di 43 anni in circostanze che hanno coinvolto il mare. In quel periodo, il mare si era mostrato pericoloso, portando a conseguenze tragiche per alcuni visitatori. La vicenda resta nel ricordo di chi ha vissuto momenti difficili legati a eventi simili in questa regione.

Non è la prima volta che il mare delle Maldive si rivela fatale. Era già successo esattamente 43 anni fa. Era l’11 gennaio 1983, un martedì, quando Anna Maria Pistolato, 28 anni, appassionata di fotografia subacquea, si immerse in quelle acque senza più riemergere. Il suo corpo venne recuperato venti giorni dopo. Con lei in vacanza il marito Giorgio Bettin, rimasto in barca ad aspettarla. "Quando ho sentito la notizia mi è sembrato di tornare indietro di 43 anni – racconta Bettin al Corriere della Sera – ho letto il lancio su internet e mi è sembrato di rivivere un incubo". In quel caso "il programma era di non superare i 20 metri. Invece poi ho saputo che il gruppo era sceso molto più in profondità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Maldive, 43 anni fa la morte di Anna Maria: il precedente spaventoso

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