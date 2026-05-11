Nel centro cittadino è stata inaugurata una nuova sede del comitato elettorale di un candidato locale. Il rappresentante del comitato ha dichiarato che l’obiettivo è creare uno spazio accessibile ai cittadini, dove possano ricevere informazioni, discutere e approfondire le proposte per il futuro della comunità. La sede si propone come un punto di incontro tra i residenti e il team che sostiene la candidatura.

"Questa nuova sede del comitato elettorale vuole essere un punto di riferimento aperto ai cittadini, un luogo dove potersi informare, confrontare e conoscere da vicino il nostro programma e le nostre idee per il futuro della città". Lo ha dichiarato Anna Maria Celesti, sindaco di Pistoia facente funzioni e candidata a sindaco per la coalizione di centrodestra alle prossime elezioni comunali, a proposito del comitato elettorale sulla Sala, inaugurato ieri, domenica, nella tarda mattinata. Un’inaugurazione, quest’ultima, avvenuta a poche ore di distanza dall’incontro dell’altro ieri, sabato 9 maggio, in cui la candidata ha illustrato i punti del proprio programma elettorale sui temi del lavoro, delle politiche produttive e del vivaismo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nel cuore della città. Il comitato elettorale di Anna Maria Celesti: "L’unione fa la forza"

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