Nel loro libro Anna Chimenti e Maria Natale descrivono la tenacia ed il coraggio delle prime donne elette 80 anni fa a Montecitorio
L’8 giugno 1946, circa sei giorni dopo il voto, si tenne la prima seduta dell’Assemblea Costituente, alla quale furono elette le prime donne italiane. In totale, 21 donne furono chiamate a rappresentare il Paese, tra cui alcune avevano già partecipato attivamente alla campagna elettorale. La loro presenza segnò un momento storico per la politica italiana, poiché si trattava delle prime rappresentanti femminili a sedere in un'assemblea legislativa nazionale. Questi eventi furono documentati anche in un libro scritto da due autrici, che approfondisce le vite di queste donne.
I l 2 giugno 1946, ottant’anni fa, 12.998.131 donne italiane votarono sia per il referendum monarchia-repubblica, sia per eleggere i 556 membri dell’Assemblea Costituente. “Libere per Costituzione”: le 21 donne che hanno fatto l’Italia X Leggi anche › Gianna Pratesi, chi è la 105enne ospite speciale a Sanremo (votò al referendum del 1946) Anna Chimenti e Maria Natale, insieme ad altre autrici tra cui Anna Finocchiaro, fanno un breve excursus su questo lungo periodo di conquiste, piccoli e grandi traguardi verso l’eguaglianza di genere. Il libro La Costituzione è Donna (Carocci) descrive la tenacia ed il coraggio delle prime donne elette a Montecitorio, quelle 21 deputate dell’Assemblea Costituente (9 Democristiane, 9 Comuniste, 2 Socialiste, una dell’Uomo Qualunque). 🔗 Leggi su Iodonna.it
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