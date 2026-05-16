Nel loro libro Anna Chimenti e Maria Natale descrivono la tenacia ed il coraggio delle prime donne elette 80 anni fa a Montecitorio

L’8 giugno 1946, circa sei giorni dopo il voto, si tenne la prima seduta dell’Assemblea Costituente, alla quale furono elette le prime donne italiane. In totale, 21 donne furono chiamate a rappresentare il Paese, tra cui alcune avevano già partecipato attivamente alla campagna elettorale. La loro presenza segnò un momento storico per la politica italiana, poiché si trattava delle prime rappresentanti femminili a sedere in un'assemblea legislativa nazionale. Questi eventi furono documentati anche in un libro scritto da due autrici, che approfondisce le vite di queste donne.

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