Malattie infiammatorie intestinali e nutrizione | il paradosso che colpisce 50mila italiani

In Italia, circa 50.000 persone convivono con malattie infiammatorie intestinali. Queste condizioni croniche richiedono spesso un trattamento complesso e una stretta attenzione alla nutrizione. Tuttavia, molte di queste persone incontrano difficoltà nel trovare un equilibrio tra le cure mediche e le scelte alimentari quotidiane. La gestione delle malattie coinvolge aspetti clinici e dietetici, spesso senza un approccio univoco o standardizzato. Questo scenario evidenzia un aspetto particolare della condizione, ancora poco conosciuto al grande pubblico.

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C’è un paradosso che attraversa silenziosamente la gestione delle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) in Italia: si curano sempre più efficacemente i sintomi e l’infiammazione con i farmaci, ma si continua a trascurare uno degli aspetti più determinanti per la prognosi del paziente, ovvero lo stato nutrizionale. Secondo una nuova indagine nazionale promossa da AMICI Italia, ben 4 pazienti su 5 non hanno mai ricevuto una valutazione nutrizionale o non ne hanno memoria. Un dato che fotografa un vuoto strutturale nella presa in carico di una patologia cronica complessa come il morbo di Crohn e la colite ulcerosa, che in Italia colpisce circa 250mila persone. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Malattie infiammatorie intestinali e nutrizione: il paradosso che colpisce 50mila italiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Malattie infiammatorie croniche intestinali - MICI Sullo stesso argomento Cura delle Malattie infiammatorie croniche intestinali: menzione di merito per l’AoupPisa, 19 marzo 2026 – Menzione di merito per l’Aoup insieme ad altri 5 centri nazionali di riferimento per la cura della colite ulcerosa e la... Malattie infiammatorie, oltre 3mila umbri convivono con le patologie croniche intestinaliSono oltre 250mila in Italia e più di 3mila in Umbria le persone che convivono con una malattia infiammatoria cronica intestinale, patologie che... Malattie infiammatorie intestinali e nutrizione: il paradosso che colpisce 50mila italianiUna nuova indagine nazionale rivela un vuoto assistenziale nella gestione delle malattie infiammatorie croniche intestinali: il 20% dei pazienti è già a rischio nutrizionale. Parte la campagna Perdi ... panorama.it : ? Il , aReggio Emilia, si terrà un importante appuntamento dedicato alla gestione delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali nella pratica clinica quotidia x.com Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali: 4 pazienti su 5 non ricevono consulenze nutrizionaliL’intestino, se interessato da malattia di Crohn o colite ulcerosa può portare il paziente alla malnutrizione. Ecco gli strumenti a disposizione del medico e del paziente stesso ... iodonna.it