Malattie infiammatorie intestinali e nutrizione | il paradosso che colpisce 50mila italiani

Da panorama.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, circa 50.000 persone convivono con malattie infiammatorie intestinali. Queste condizioni croniche richiedono spesso un trattamento complesso e una stretta attenzione alla nutrizione. Tuttavia, molte di queste persone incontrano difficoltà nel trovare un equilibrio tra le cure mediche e le scelte alimentari quotidiane. La gestione delle malattie coinvolge aspetti clinici e dietetici, spesso senza un approccio univoco o standardizzato. Questo scenario evidenzia un aspetto particolare della condizione, ancora poco conosciuto al grande pubblico.

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C’è un paradosso che attraversa silenziosamente la gestione delle  malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI)  in Italia: si curano sempre più efficacemente i sintomi e l’infiammazione con i farmaci, ma si continua a trascurare uno degli aspetti più determinanti per la prognosi del paziente, ovvero lo stato nutrizionale. Secondo una nuova indagine nazionale promossa da  AMICI Italia, ben  4 pazienti su 5 non hanno mai ricevuto una valutazione nutrizionale  o non ne hanno memoria. Un dato che fotografa un vuoto strutturale nella presa in carico di una patologia cronica complessa come il  morbo di Crohn  e la  colite ulcerosa, che in Italia colpisce circa  250mila persone. 🔗 Leggi su Panorama.it

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