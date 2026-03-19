L'Aoup di Pisa è stato riconosciuto come uno dei sei centri nazionali di riferimento per la cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali, in particolare la colite ulcerosa e la Malattia di Crohn. La menzione di merito arriva in seguito a un riconoscimento ufficiale che coinvolge anche altre strutture in Italia. L'annuncio è stato fatto il 19 marzo 2026.

Pisa, 19 marzo 2026 – Menzione di merito per l’Aoup insieme ad altri 5 centri nazionali di riferimento per la cura della colite ulcerosa e la Malattia di Crohn. Il riconoscimento per l’Unità operativa di Gastroenterologia dell’Aoup diretta da Massimo Bellini - in particolare per il Pdtaa: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per le Mici-Malattie infiammatorie croniche intestinali, di cui è responsabile Francesco Costa - è stato conferito nei giorni scorsi a Roma. La consegna è avvenuta nell’Aula nuova dei gruppi parlamentari, in occasione dell’incontro dal titolo ‘Una storia di passi avanti - Personalizzazione, umanizzazione e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cura delle Malattie infiammatorie croniche intestinali: menzione di merito per l’Aoup

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