Nel 2025, la società Magis prevede di raggiungere un utile di 58 milioni di euro, segnando un record negli investimenti dedicati alla mobilità sostenibile. La società ha annunciato un nuovo dividendo che potrebbe avere ripercussioni sui bilanci delle città di Verona e Vicenza. Inoltre, sono in programma investimenti nelle tecnologie per alimentare i bus di Venezia con idrogeno verde, puntando a una flotta più ecologica.

? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi dividendi i bilanci di Verona e Vicenza?. Quali tecnologie alimenteranno i bus di Venezia grazie all'idrogeno verde?. Come farà la rete elettrica a reggere i Giochi Olimpici 2026?. Perché il gruppo ha raddoppiato gli sportelli fisici nonostante la digitalizzazione?.? In Breve EBITDA a 204 milioni di euro con dividendi di 31,4 milioni a Verona e Vicenza.. Investiti 138 milioni in impianti rinnovabili e 78 milioni per infrastrutture gas ed elettricità.. Energia rinnovabile al 54,7% con 284 GWh prodotti e 56.520 tonnellate di CO2 risparmiate.. Erogati 25,3 milioni in bonus sociali per 129 mila utenti nei distretti urbani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Magis vola nel 2025: utile a 58 milioni e investimenti green record

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