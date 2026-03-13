Acea da record | utile vola a 481 milioni e investimenti per 1,5 miliardi nel 2025

Nel 2025, Acea ha registrato un utile di 481 milioni di euro e ha annunciato investimenti per 1,5 miliardi di euro nel prossimo anno. Il Consiglio di Amministrazione, con Barbara Marinali alla guida, ha approvato il bilancio che mostra risultati ai livelli più elevati di sempre. La società ha raggiunto questi traguardi nel corso di un anno che viene descritto come di svolta significativa.

Il 2025 si chiude come un anno di svolta epocale per Acea. Il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Barbara Marinali, ha dato il via libera a un bilancio che segna risultati ai massimi storici. Il gruppo ha saputo coniugare una profonda trasformazione organizzativa con una rigorosa disciplina finanziaria, puntando tutto su reti idriche, elettriche e ambiente. I numeri parlano chiaro: i ricavi consolidati pro-forma hanno raggiunto i 2.986,1 milioni di euro, mentre il margine operativo lordo ( EBITDA ) è salito a 1.420 milioni, segnando un +6,8% rispetto all'anno precedente. Ma il dato che spicca maggiormente è l' utile netto, che balza a 480,6 milioni di euro, con una crescita record del 44,9%.