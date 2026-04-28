La società energetica ha approvato distribuzioni di 14,1 milioni di euro sotto forma di dividendi e ha destinato 260 milioni di euro a nuovi investimenti. Questi fondi saranno impiegati principalmente per sostenere la transizione verso l’energia verde e per migliorare la gestione delle reti in Toscana. La decisione riguarda l’insieme delle attività dell’azienda e il suo piano di sviluppo nel settore energetico.

? Cosa sapere Estra delibera 14,1 milioni di euro in dividendi e 260 milioni in nuovi investimenti.. Le risorse finanziano la transizione energetica e la gestione delle reti in Toscana.. L’assemblea dei soci di Estra ha deliberato la distribuzione di 14.125.708 euro in dividendi, confermando un bilancio al 31 dicembre 2025 caratterizzato da ricavi per 1.198,3 milioni di euro e un utile netto di 37,9 milioni di euro. Tra le mura dove si decidono i destini energetici della Toscana, la multiutility ha approvato i conti dell’ultimo esercizio con una gestione che punta a generare valore costante per i territori coinvolti. La ripartizione degli utili vede protagonisti diversi attori: a Plures SpA spetta il 39,590% della somma, seguita da Coingas SpA con il 25,194%, Intesa SpA sempre al 25,194% e Viva Energia Holding Finanziaria con il 10,022%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Estra vola: 14 milioni di dividendi e investimenti record nel green

The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours

Notizie correlate

MFE vola nel 2025: utile raddoppia e dividendi record a 154 milioniIl bilancio consolidato di Mfe- per l’anno 2025 segna un salto di qualità strutturale, con ricavi che hanno superato i 4 miliardi di euro.

Leggi anche: Acea da record: utile vola a 481 milioni e investimenti per 1,5 miliardi nel 2025

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Da Estra tre milioni e mezzo di euro ai Comuni aretini con i dividendi. Proroga per il presidente Macrì e il cdaProroga con pieni poteri per il cda di Estra spa, ma con approccio improntato a prudenza gestionale e rinnovo delle cariche entro il 30 luglio. È quanto emerso ieri a Prato dall’assemblea dei soci d ... corrierediarezzo.it

Estra: l’Assemblea dei Soci approva il bilancio d’esercizio 2025 e la destinazione dell’utileArezzo, 27 aprile 2026 – Estra: l’Assemblea dei Soci approva il bilancio d’esercizio 2025 e la destinazione dell’utile. Distribuiti dividendi per oltre 14 milioni di euro. L’Assemblea dei Soci di Estr ... lanazione.it