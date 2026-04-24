Magis bilancio 2025 da record e investimenti per la transizione

Il consiglio di amministrazione di Magis ha approvato i risultati consolidati al 31 dicembre 2025, annunciando un bilancio da record. La società ha registrato una crescita significativa, mantenendo un trend positivo nel corso dell’anno. Sono stati anche approvati nuovi investimenti destinati alla transizione energetica e alla sostenibilità, segnando un passo importante nell’attuazione delle strategie aziendali. La multiutility ha continuato a espandersi, consolidando la propria presenza nel settore.

Il consiglio di amministrazione di Magis ha approvato i risultati consolidati al 31 dicembre 2025, confermando una fase di espansione per la multiutility. L'anno passato si è chiuso con un valore di produzione balzato a 2.158 milioni di euro, segnando un incremento del 13% rispetto all'esercizio.🔗 Leggi su Veronasera.it

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Temi più discussi: Gruppo Magis, bilancio da record: EBITDA a 204 milioni, utile netto a 58 milioni; Magis, Russo: 200 mln di Ebitda nel 2025, record storico; Gruppo Magis: approvati i risultati consolidati al 31 dicembre 2025; Gruppo Magis: nel 2025 utile netto a 58 mln (+9,4%), ebitda a 204 mln (+14%).

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