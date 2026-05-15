La Juventus e la Fiorentina si affronteranno in una partita che rappresenta una sfida importante nel percorso verso la qualificazione alla Champions League. La squadra bianconera cerca di interrompere un digiuno di vittorie contro la formazione viola che dura ormai da circa un anno. L’ultimo successo della Juventus contro la Fiorentina risale a un match del 2024, quando un gol del difensore Gatti portò i tre punti alla squadra piemontese. La partita sarà seguita con attenzione da entrambe le tifoserie e dagli addetti ai lavori.

di Luca Fiore Juve Fiorentina, i bianconeri, in piena corsa Champions, non vincono contro la squadra viola dal 2024 grazie a una rete siglata dal difensore Gatti. La Juventus cerca di spezzare un piccolo ma significativo tabù contro la Fiorentina. L’ultima vittoria bianconera contro i viola in Serie A risale infatti al 7 aprile 2024: un sofferto 1-0 all’Allianz Stadium deciso da Federico Gatti. Da quel momento, la squadra torinese non è più riuscita a battere la Fiorentina, raccogliendo due pareggi e una pesante sconfitta che ha segnato anche il destino di Thiago Motta sulla panchina juventina. Quel successo aveva il sapore della resistenza. La Juventus di Massimiliano Allegri arrivava da settimane complicate ma riuscì a imporsi grazie al colpo di testa di Gatti al 21’. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Fiorentina, tabù viola da sfatare nella corsa Champions per la squadra bianconera: l’ultima vittoria risale a un anno fa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Juventus-Fiorentina 2-1 | Doppietta di Capeta alla viola: bianconere in finale | #CoppaItaliaWomen

Sullo stesso argomento

Vlahovic è pronto a trascinare la Juventus verso la Champions League: contro la Fiorentina proverà a sfatare un tabùdi Luca FioreVlahovic proverà a trascinare la squadra in questa lotta Champions League cercando di sfatare un tabù che lo riguarda contro la...

Corsa contro il tempo per Sinner! Montecarlo é dietro l’angolo: tabù terra da sfatare e obiettivo n.1Dopo i trionfi tra California e Florida, Jannik Sinner non avrà molto tempo per rifiatare.

#Vlahovic show in allenamento alla #Continassa Il centravanti serbo ha il piede caldo in vista della sfida da ex contro la #Fiorentina #Dusan è pronto a sfatare il tabù dei zero gol segnati contro la Viola x.com

Juve Fiorentina, tabù viola da sfatare nella corsa Champions per la squadra bianconera: l’ultima vittoria risale a un anno faJuve Fiorentina, i bianconeri, in piena corsa Champions, non vincono contro la squadra viola dal 2024 grazie a una rete siglata dal difensore Gatti ... juventusnews24.com

SERIE A - Juventus-Fiorentina: quote bianconere (1,33) per avvicinare la Champions, Vlahovic cerca il gol per sfatare il tabù violaLa Juventus è tornata a vincere - dopo due pareggi - in casa del Lecce e ora vede la qualificazione matematica in Champions League distante quattro punti, senza considerare eventuali stop dei rivali. napolimagazine.com