Maturità La griglia di valutazione ministeriale non mi piace e vi spiego perché INTERVISTA a Cristina Agazzi
Nell’ambito dell’esame di maturità, una docente esprime critiche sulla nuova griglia di valutazione ministeriale, affermando di non apprezzarne alcune modalità. Secondo lei, con questa riforma si valuta non solo il livello di conoscenze, ma anche aspetti legati alla personalità dello studente. La docente si domanda inoltre quale insegnante possa avere il coraggio di assegnare differenze di pochi punti per giudicare aspetti così soggettivi.
Caro studente, “con questa nuova maturità non si valuterà solo cosa sai ma anche chi sei ”. Ma “quale docente può avere l’arroganza di definire con 0,5 punti in più o in meno la personalità di un ragazzo?”. Cristina Agazzi, docente di matematica presso il Liceo Liceo scientifico “Falcone” di Asola, in provincia di Mantova, si pone degli interrogativi dopo la pubblicazione della griglia di valutazione relativa al nuovo esame di maturità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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