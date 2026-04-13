Dopo la vittoria della Juventus a Bergamo, l’ex calciatore e commentatore ha espresso il suo punto di vista sulla squadra, commentando che a volte il risultato viene conquistato anche grazie a una buona dose di fortuna. Ha poi aggiunto che, secondo lui, la parte più negativa della formazione riguarda alcuni aspetti tecnici e tattici, senza entrare in dettagli specifici. Le sue parole sono arrivate in un contesto di analisi sulla prestazione dei bianconeri.

di Angelo Ciarletta Ciccio Graziani ha difeso la Juventus dopo la vittoria di Bergamo, spiegando però qual è secondo lui la parte più negativa dei bianconeri. Ciccio Graziani ha parlato di Juventus a La Nuova DS. Di seguito le dichiarazioni del campione del mondo 1982. CONTINASSA JUVE LIVE LE PAROLE DI GRAZIANI – « Cosa deve regalare la società a Spalletti? Due attaccanti. Questa è la parte più negativa di questa squadra, perché anche a Bergamo ha giocato senza attaccanti, voglio dire Spalletti sta facendo di necessità virtù, mettendo gente veloce come Conceicao, Bogà, Yildiz, che non ti danno punti di riferimento. Però è chiaro che se la Juve vuol tornare a vincere, vuole tornare ad essere protagonista, è chiaro che deve trovare due attaccanti veri, seri, non quelli che ha trovato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Graziani difende la Juve: «Se qualche volta si vincono le partite con un po’ di c**o non succede niente. Vi spiego qual è la parte più negativa di questa squadra»

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Panucci sulla lotta per il quarto posto: «La Juve è la favorita. Vi spiego il motivo. David? Con Gatti in area si creano più occasioni»di Redazione JuventusNews24Panucci a margine di un’intervista si è soffermato sulla lotta per il quarto posto lanciando la Juventus.