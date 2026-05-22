Madre denuncia il figlio violento | scatta il divieto di avvicinamento

Nella giornata di ieri, i carabinieri di Arpaia sono intervenuti a seguito della denuncia di una madre che ha segnalato comportamenti violenti da parte del figlio. Gli uomini dell’Arma hanno disposto un divieto di avvicinamento nei confronti del giovane, che è stato allontanato dall’abitazione. La vicenda riguarda un episodio di aggressione e comportamenti minacciosi, che hanno portato alla decisione di adottare questa misura restrittiva. L’intervento è stato effettuato prontamente in seguito alla richiesta della donna.

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Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Arpaia hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, prescrivendo l’applicazione del braccialetto elettronico (ex art. 275-bis c.p.p.) nei confronti di un cittadino gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. L’attività investigativa è scaturita dalla coraggiosa denuncia sporta dalla madre convivente dell’indagato, un atto doloroso ma fondamentale che ha permesso di accertare condotte abituali... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Madre denuncia il figlio violento: scatta il divieto di avvicinamento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Catania - Picchia il figlio e il video finisce su Tik Tok, il padre fermato per maltrattamenti Sullo stesso argomento Violato il divieto di avvicinamento, scatta la denunciaIl monitoraggio del braccialetto elettronico stava rilevando che l’uomo si stava spostando. Leggi anche: Revocato il divieto d'avvicinamento alla casa familiare: il figlio "violento" torna dai genitori Procida, una madre denuncia il figlio dopo minacce e richieste di denaro per droga. Arrestato 28enne per le ipotesi di maltrattamenti ed estorsione. x.com Il pianto dei bimbi chiusi in auto al sole nel Tridente: la madre era a fare acquisti nei negoziHa lasciato i figli di 5 e 6 anni da soli in auto - sotto al solre - per andare a fare shopping. Una mamma, poi rintracciata e denunciata per abbandono di minori. É accaduto in via del Corso, in segui ... romatoday.it Madre stremata dalle violenze del figlio: 28enne arrestatoHa denunciato il figlio dopo mesi di violenze, minacce e continue richieste di denaro. Una donna di 48 anni, a Procida, si è rivolta ai carabinieri dopo l’ennesimo episodio. Il figlio, 28 anni, è stat ... napolitoday.it