Violato il divieto di avvicinamento scatta la denuncia

Un uomo è stato denunciato dopo aver violato il divieto di avvicinamento previsto dalla misura cautelare. Il monitoraggio tramite braccialetto elettronico ha rilevato che si stava spostando in zone non autorizzate, portando così all’intervento delle forze dell’ordine. La persona coinvolta è stata fermata e sottoposta a controlli, confermando la violazione delle restrizioni imposte dal provvedimento giudiziario.

Il monitoraggio del braccialetto elettronico stava rilevando che l’uomo si stava spostando. Presumibilmente era in macchina, ma già troppo vicino all’area dalla quale era interdetto, troppo vicino alla ex moglie dalla quale, per provvedimento del giudice per le indagini preliminari, doveva rimanere alla distanza concordata. Distanza, come detto, che dal controllo elettronico si stava riducendo. Tanto da portare la polizia a intervenire. Era stato l’ alert del braccialetto elettronico, attivato nella sala operativa della questura, a muovere la squadra volante che ha seguito gli spostamenti dell’uomo, un albanese di 47 anni, fino a intercettarlo in via Corcianese.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violato il divieto di avvicinamento, scatta la denuncia Notizie correlate Stalker a Novellara, "violato il divieto di avvicinamento"Novellara (Reggio Emilia), 7 marzo 2026 - Nonostante tre divieti di avvicinamento, controllati attraverso altrettanti braccialetti elettronici, un... Metaponto: arrestato chi ha violato il divieto di avvicinamentoUn uomo è stato arrestato a Metaponto per aver violato un divieto di avvicinamento nei confronti della propria compagna. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Maltrattamenti in famiglia, violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie: arrestato un uomo; Faenza, arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie; Violato il divieto di avvicinamento, scatta la denuncia; Tormenta la madre anche dopo la scarcerazione: arrestato un 48enne di Ricengo, che ha violato il divieto di avvicinamento alla madre. Violato il divieto di avvicinamento, scatta la denunciaIl monitoraggio del braccialetto elettronico stava rilevando che l’uomo si stava spostando. Presumibilmente era in macchina, ma già troppo ... lanazione.it Divieto di avvicinamento violato: trentenne arrestatoIn alcune occasioni, la violazione del divieto di avvicinamento è stata direttamente contestata dagli operatori della Squadra Volanti della Questura che hanno proceduto all’arrestato del giovane ... ravenna24ore.it Il totem del Comune e il confine violato tra istituzione e propaganda. Patto per Avezzano: “Il sindaco uscente si fa pubblicità con i soldi dei contribuenti” Leggi: https://azinforma.com/il-totem-del-comune-e-il-confine-violato-tra-istituzione-e-propaganda-patto-per - facebook.com facebook 28/4/26. Valli di Chioggia. Violato nella notte tra il 24-25/4 il cimitero della frazione:ignoti,che trafugavano rame,sorpresi da un ciclista che si è avvicinato perché sentiva rumori,hanno abbandonato la refurtiva raccolta,poi recuperata dai carabinieri e ora in cust x.com