Il divieto di avvicinamento alla casa familiare è stato revocato e il quarantenne di Licata può tornare a vivere con i genitori. La decisione permette all'uomo di riprendere contatti con la famiglia senza restrizioni. La revoca del provvedimento si basa su un'istanza presentata dall’interessato. La misura era stata adottata in precedenza per motivi di sicurezza.

Il divieto di avvicinamento è stato revocato. Il quarantunenne licatese non dovrà più stare alla larga, anzi vi potrà tornare, dalla casa familiare. A chiedere, e ottenere, la revoca del provvedimento cautelare per il suo assistito è stato l'avvocato Gaspare Lombardo. Un passaggio che il legale aveva già fatto a metà mese, ma che non era stato accolto dal giudice. Il quarantunenne, nei giorni a seguire, è stato poi arrestato proprio per la violazione del divieto di avvicinamento. All'arresto, convalidato, non è però seguita alcuna misura cautelare. Ed è proprio per questo motivo che l'avvocato Lombardo è tornato a presentare istanza di revoca del divieto di avvicinamento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Revocato il divieto d'avvicinamento alla casa familiare: il figlio "violento" torna dai genitori

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