Un uomo è stato condannato a un anno e tre mesi di reclusione senza la sospensione condizionale della pena per aver molestato due persone. La sentenza è stata emessa ieri in un procedimento giudiziario in cui si è discusso di comportamenti persecutori nei confronti delle vittime. La condanna riguarda un episodio specifico di condotta molesta e si basa sulle risultanze emerse nel corso del processo.

Un anno e tre mesi senza la sospensione condizionale della pena. È questa la condanna inflitta ieri dal Tribunale di Milano a un 50enne accusato di stalking nei confronti della musicista Micol Martinez e di sua madre, Katia Zerbini, e nei confronti di Lisa Cerri, in arte Morgana Blue, storica chitarrista solista della band punk rock italiana Bambole di Pezza, gruppo che si è esibito anche all'ultimo Festival di Sanremo. La sentenza è stata pronunciata dai giudici della nona sezione penale che, oltre alle statuizioni di rito, hanno riconosciuto una provvisionale e la liquidazione del danno in separata sede a Micole Martinez, che è anche dj, attrice e scrittrice e per la madre: solo loro due si sono costituite parte civile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Condannato a 1 anno e 3 mesi stalker di Morgana Blue e Micole Martinez

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