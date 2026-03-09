Via 40mila euro per un sms truffa L’operatore dovrà risarcirlo

Un uomo ha subito un bonifico di 40mila euro dal suo conto corrente, autorizzato senza il suo consenso. La somma, risultata essere il risultato di una truffa nota come “sms spoofing”, ha portato l’operatore a essere condannato a risarcirlo. La vicenda riguarda un tentativo di frode digitale che ha coinvolto il suo conto bancario senza che lui abbia dato il permesso.

Un bonifico di 40mila euro partito dal suo conto corrente bancario e mai autorizzato perché frutto di una truffa ormai nota come quella del cosiddetto “sms spoofing“. La somma verrà però restituita al cliente, comprensiva di interessi e di spese legali, da parte dell’intermediario bancario delle carte di credito. Il Tribunale civile di Monza ha escluso infatti nei confronti della vittima della truffa la colpa grave e rilevato che per tenerla al sicuro sarebbe bastato applicare la direttiva europea che impone la autenticazione a due fattori, con un codice otp in aggiunta al pin o alla password. Il correntista aveva ricevuto un messaggio che apparentemente proveniva dalla banca, inserito nella reale cronologia delle comunicazioni dal numero dell’istituto bancario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

