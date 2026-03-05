Guerra in Iran | Macron con Meloni e Mitsotakis per aiuti militari a Cipro Petroliera colpita nel Kuwait Riunione del consiglio atlantico

Questa mattina, il presidente francese ha chiamato la presidente del consiglio italiana e il primo ministro greco per discutere di aiuti militari a Cipro, in un contesto di tensioni in Iran. Nel frattempo, una petroliera è stata colpita nel Kuwait, mentre il consiglio atlantico si è riunito per valutare la situazione. Le conversazioni e gli eventi si svolgono in un clima di crescente attenzione internazionale.

PARIGI – In uno spirito di solidarietà europea, il Presidente della Repubblica (Emmanuel Macron, ndr) ha preso l’iniziativa questa mattina di telefonare alla presidente del consiglio italiana, Giorgia Meloni, e al primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis. Nei colloqui è stato deciso di coordinare l’invio di mezzi militari a Cipro e nel Mediterraneo orientale e di collaborare per garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso. Meloni e Macron, inoltre, hanno “ribadito il comune impegno per sostenere le Nazioni del Golfo colpite dagli ingiustificabili attacchi iraniani e la sicurezza di Cipro e a evitare un’escalation militare in Libano”. E “hanno concordato di mantenersi in stretto contatto sull’evoluzione della crisi”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

