Questa mattina, il presidente francese ha chiamato la presidente del consiglio italiana e il primo ministro greco per discutere di aiuti militari a Cipro, in un contesto di tensioni in Iran. Nel frattempo, una petroliera è stata colpita nel Kuwait, mentre il consiglio atlantico si è riunito per valutare la situazione. Le conversazioni e gli eventi si svolgono in un clima di crescente attenzione internazionale.

PARIGI – In uno spirito di solidarietà europea, il Presidente della Repubblica (Emmanuel Macron, ndr) ha preso l’iniziativa questa mattina di telefonare alla presidente del consiglio italiana, Giorgia Meloni, e al primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis. Nei colloqui è stato deciso di coordinare l’invio di mezzi militari a Cipro e nel Mediterraneo orientale e di collaborare per garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso. Meloni e Macron, inoltre, hanno “ribadito il comune impegno per sostenere le Nazioni del Golfo colpite dagli ingiustificabili attacchi iraniani e la sicurezza di Cipro e a evitare un’escalation militare in Libano”. E “hanno concordato di mantenersi in stretto contatto sull’evoluzione della crisi”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Guerra in Iran: Macron con Meloni e Mitsotakis per aiuti militari a Cipro. Petroliera colpita nel Kuwait. Riunione del consiglio atlantico

Macron sente Meloni e Mitsotakis, "insieme per l'invio di aiuti militari a Cipro". Londra ...AGI - Fonti dell'Eliseo riferiscono di una telefonata del presidente francese Emmanuel Macron alla premier italiana, Giorgia Meloni, e al primo...

Leggi anche: Nuovi raid di Israele su Teheran, petroliera colpita al largo del Kuwait. Boati a Gerusalemme per missili dall'Iran. La guerra nel Golfo si allarga

Tutto quello che riguarda Guerra in Iran Macron con Meloni e....

Temi più discussi: Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; Macron e Starmer sotto tiro: mandano le navi nell’area ma in Iran è una guerra illegale; Guerra in Iran, Francia pronta a partecipare alla difesa dei Paesi del Golfo e della Giordania; La Francia non è in guerra ma ci si avvicina.

Iran, il gran ayatollah emette la fatwa: Versate il sangue del nemico sionista e di TrumpAltra notte di fuoco in Medio Oriente. No del Senato alla limitazione dei poteri di Trump sulla guerra. I curdi e la Casa Bianca smentiscono l’offensiva via ... lastampa.it

Guerra Usa-Iran, Teheran: «Colpita petroliera degli Stati Uniti nel Golfo». Droni iraniani contro aeroporto Azerbaigian, Meloni sente MacronLa guerra nel Golfo continua ad allargarsi. Un missile sparato dall'Iran verso lo spazio aereo turco è stato intercettato dalle difese Nato nel Mediterraneo orientale. Una ... ilmessaggero.it

Tricia Tuttle resterà in carica dopo l’ultima riunione del comitato organizzatore KBB. Il festival ha ricevuto "raccomandazioni" dal consiglio di sorveglianza, ma ha smentito che alla Berlinale sarà imposto un nuovo codice di condotta per le prossime edizioni. - facebook.com facebook

Oggi prima riunione del nuovo Presidente #CafCISL Enzo Pelle con gli Amministratori delle Società Regionali Ogni Società ha portato il suo contributo di buone pratiche, criticità e prospettive del servizio Caf. Tutta la squadra con gli occhi puntati sulla campag x.com