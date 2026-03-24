Mediterraneo | Macron costruisce l’asse Francia-Grecia-Cipro l’Italia non sfida la Turchia

A inizio marzo 2026, il presidente francese ha visitato Cipro, affermando che un attacco contro l’isola rappresenta un attacco all’Europa. Durante la visita, Macron ha rafforzato l’alleanza tra Francia, Grecia e Cipro, costruendo un asse strategico nel Mediterraneo. Nel frattempo, l’Italia non ha preso iniziative contrarie alla Turchia, mantenendo una posizione più neutrale rispetto alle tensioni della regione.

Da Cipro – La visita del presidente francese Emmanuel Macron a Cipro nei primi giorni di marzo 2026 è stata accompagnata da una retorica solenne: « Quando Cipro è attaccata, è l’Europa che è attaccata ». La dichiarazione, fatta davanti al presidente cipriota Nikos Christodoulides e al primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis nella base aerea di Paphos, ha trasformato l’isola nel simbolo di una nuova narrativa di difesa europea dopo che un drone di fabbricazione iraniana ha colpito la base britannica di RAF Akrotiri, la prima installazione su suolo europeo ad essere colpita dalla guerra in Medio Oriente. L’accoglienza a Macron è stata in pompa magna. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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