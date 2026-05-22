Venerdì 22 maggio a Bergamo, il pattinatore su ghiaccio di 30 anni ha annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica. Ha anche comunicato la fine della collaborazione tecnica con la pattinatrice con cui aveva iniziato nel 2019. La decisione segna la conclusione di una carriera nel settore. Nessuna altra informazione è stata fornita in merito a motivazioni o dettagli aggiuntivi.

PATTINAGGIO SU GHIACCIO. Venerdì 22 maggio a Bergamo il 30enne milanese ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica e la fine del connubio tecnico con la bergamasca iniziato nel 2019. Il bronzo olimpico a Cortina «Il mio fisico ha iniziato a chiedermi conto dei 20 anni in pista. Per me ora inizia un’altra vita».Stop, mi ritiro, grazie a tutti e a Sara Conti. L’annuncio era nell’aria, ma venerdì 22 maggio Nicolò Macii ha scelto la sala conferenza della questura di Bergamo, di fronte al questore Vincenzo Nicoli, per spiegare che il tempo dei giri di pista in coppia con la bergamasca Sara Conti per lui è finito, i pattini gli hanno detto basta e lui si prepara per altre sfide lontane dal ghiaccio dopo 20 anni di carriera. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Macii dice basta, finisce un’era in pista: con Sara Conti in cima al mondo

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