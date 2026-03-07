Sara Conti e Niccolò Macii sono una coppia di pattinatori artistici italiani che hanno condiviso sia la vita che la carriera. Recentemente si sono separati, ma continuano a pattinare insieme in alcune competizioni. La loro relazione e collaborazione, spesso al centro dell'attenzione, hanno suscitato molte discussioni tra appassionati e media. La coppia ha partecipato a numerose gare nazionali e internazionali nel corso degli ultimi anni.

La storia di Sara Conti e Niccolò Macii è una delle più discusse e affascinanti del pattinaggio artistico italiano. In molti si chiedono se siano ancora fidanzati, perché la loro sintonia sul ghiaccio sembra quella di una coppia unita anche nella vita. In realtà, il loro legame sentimentale è finito nel 2023, ma la loro collaborazione sportiva non si è mai interrotta. Hanno scelto di restare insieme come coppia artistica per inseguire un obiettivo comune: arrivare preparati alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Come hanno gestito la fine della relazione? Perché hanno deciso di continuare a pattinare insieme? E cosa li aspetta ora? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sara Conti e Niccolò Macii: perché si sono lasciati e perché pattinano ancora insieme

Sara Conti e Niccolò Macii: si sono amati, si sono lasciati, hanno ricostruito tutto daccapo. I pattinatori inseparabili (sul ghiaccio)Roma, 16 febbraio 2026 – Nel pattinaggio di figura, soprattutto in coppia, le relazioni personali non sono un dettaglio.

I pattinatori Sara Conti e Niccolò Macii: «Ci siamo lasciati: non smettere di lavorare insieme è stata dura, ci salva lo psicologo»Ricordate Sandra Mondaini e Raimondo Vianello? Scaramucce e sguardi complici, ironia tagliente e sorrisi affettuosi.

Tutto quello che riguarda Sara Conti.

Temi più discussi: Campionati del mondo juniores di pattinaggio di figura ISU 2026 a Tallinn: programma, italiani e italiane in gara e dove vedere le gare in diretta; Verissimo, le anticipazioni di sabato 7 febbraio e domenica 8 marzo: ecco gli ospiti; Pattinaggio Artistico; Verissimo, da Manuela Arcuri a Ditonellapiaga e Gabriel Garko: tutti gli ospiti del weekend.

Sara Conti e Niccolò Macii perché si sono lasciati e perché pattinano ancora insiemeLa storia di Sara Conti e Niccolò Macii è una delle più discusse e affascinanti del pattinaggio artistico italiano. In molti si chiedono se siano ancora fidanzati, perché la loro sintonia sul ghiaccio ... ilsipontino.net

Infortunio di Sara Conti/ La pattinatrice: Un mese prima di Milano-Cortina ero in stampelle: io e Macii…Infortunio di Sara Conti, la pattinatrice azzurra ritorna sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: Con Niccolò Macii abbiamo fatto la storia anche se... ... ilsussidiario.net

Da #MilanoCortina2026 a #Verissimo: Sara Conti e Niccolò Macii si racconteranno dopo la vittoria di bronzo nel pattinaggio su ghiaccio - facebook.com facebook

L'Italia vince il bronzo nella gara a squadre di pattinaggio di figura. Decisiva per il podio l'eccezionale performance di Matteo Rizzo nel singolo maschile, dopo quelle di Lara Naki Gutmann, della coppia Sara Conti/Niccolò Macii e del duo di danza sul ghiaccio x.com