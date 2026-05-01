Allegri incontra il Milan per parlare di mercato | tre ore per programmare la nuova stagione

L'allenatore ha incontrato il club rossonero per discutere della programmazione della prossima stagione. L'incontro, durato tre ore, si è concentrato anche sulle operazioni di mercato da portare avanti. Durante la riunione sono stati affrontati vari aspetti legati alla pianificazione della squadra e alle possibili strategie da adottare. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al termine dell'incontro.