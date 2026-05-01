Allegri incontra il Milan per parlare di mercato | tre ore per programmare la nuova stagione
L'allenatore ha incontrato il club rossonero per discutere della programmazione della prossima stagione. L'incontro, durato tre ore, si è concentrato anche sulle operazioni di mercato da portare avanti. Durante la riunione sono stati affrontati vari aspetti legati alla pianificazione della squadra e alle possibili strategie da adottare. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al termine dell'incontro.
Nella sede del club Allegri ha parlato con il Milan per pianificare la prossima stagione insieme: nell'incontro durato tre ore si è parlato anche di mercato.🔗 Leggi su Fanpage.it
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