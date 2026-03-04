Democrazia addio? La fine della politica e tre mosse per reagire L’intervista di Franz Baraggino a Lorenzo De Sio
In un'intervista, Lorenzo De Sio discute delle sfide attuali della democrazia, analizzando tre strategie per rispondere alle difficoltà che attraversa. L'articolo si focalizza sui problemi del sistema politico e sulle possibili azioni per affrontarli, senza entrare nel merito di motivazioni o cause profonde. La conversazione si concentra sui fatti e sulle proposte concrete, offrendo un quadro chiaro della situazione attuale.
Futuro Prossimo di Franz Baraggino – La democrazia è davvero al capolinea o può ancora essere rianimata? A partire da Democrazia addio (Laterza, 6 marzo 2026), il nuovo libro di Lorenzo De Sio, professore ordinario alla Luiss Guido Carli e direttore del CISE – Centro Italiano Studi Elettorali, mettiamo a fuoco cosa si è rotto nel meccanismo democratico. Negli ultimi quarant’anni, sostiene De Sio, la politica ha perso potere contrattuale rispetto ai mercati globali, i partiti di massa si sono svuotati, il finanziamento pubblico è stato smantellato e la sfera pubblica si è privatizzata. Il risultato è un sistema che fatica a garantire “rispondenza continuativa” alle esigenze dei cittadini, alimentando sfiducia e populismi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Da Trump agli Eurobond: la catastrofe capitalista è inevitabile? Franz Baraggino intervista Emiliano BrancaccioFuturo Prossimo, di Franz Baraggino – L’autoritarismo? Figlio della centralizzazione del capitale in poche, pochissime mani che non tollerano più...
Leggi anche: Peter Thiel, il vero architetto del nuovo ordine mondiale? L’intervista di Franz Baraggino a Luca Ciarrocca