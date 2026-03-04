In un'intervista, Lorenzo De Sio discute delle sfide attuali della democrazia, analizzando tre strategie per rispondere alle difficoltà che attraversa. L'articolo si focalizza sui problemi del sistema politico e sulle possibili azioni per affrontarli, senza entrare nel merito di motivazioni o cause profonde. La conversazione si concentra sui fatti e sulle proposte concrete, offrendo un quadro chiaro della situazione attuale.

Futuro Prossimo di Franz Baraggino – La democrazia è davvero al capolinea o può ancora essere rianimata? A partire da Democrazia addio (Laterza, 6 marzo 2026), il nuovo libro di Lorenzo De Sio, professore ordinario alla Luiss Guido Carli e direttore del CISE – Centro Italiano Studi Elettorali, mettiamo a fuoco cosa si è rotto nel meccanismo democratico. Negli ultimi quarant’anni, sostiene De Sio, la politica ha perso potere contrattuale rispetto ai mercati globali, i partiti di massa si sono svuotati, il finanziamento pubblico è stato smantellato e la sfera pubblica si è privatizzata. Il risultato è un sistema che fatica a garantire “rispondenza continuativa” alle esigenze dei cittadini, alimentando sfiducia e populismi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Democrazia addio? La fine della politica e tre mosse per reagire. L'intervista di Franz Baraggino a Lorenzo De Sio

