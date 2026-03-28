Lutto per Antonio Padellaro | il cordoglio della società Seif dei direttori e delle redazioni del Fatto

La società Seif, insieme ai direttori e alle redazioni del quotidiano, ha espresso cordoglio per la scomparsa della moglie di Antonio Padellaro. Cinzia Monteverdi e il Consiglio di Amministrazione si sono uniti nel comunicare il loro affetto e vicinanza all’ex direttore del giornale in questo momento di lutto. La notizia è stata diffusa attraverso un messaggio ufficiale della redazione.

Cinzia Monteverdi e il Consiglio di Amministrazione si stringono con grande affetto ad Antonio Padellaro per la perdita della cara moglie Paola. Un sentito abbraccio a tutta la famiglia. Marco Travaglio, Peter Gomez e le redazioni del Fatto Quotidiano abbracciano Antonio in questo momento di profondo dolore. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. Rubble Not Opportunity: Let’s Sound the Alarm Against the Dismantling of Scientific Research! “Una roba incredibile”: Mara Venier cambia casa all’improvviso. Milano-Roma in 24 ore e il retroscena del “trasloco non desiderato” Indian Wells, quando gioca Sinner contro Shapovalov: il programma di oggi e gli italiani in campo Date, orari, diretta tv La lista di Paesi resi off limits dalla crisi (allargata) in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lutto per Antonio Padellaro: il cordoglio della società Seif, dei direttori e delle redazioni del Fatto Articoli correlati Addio a Fabio Scuto, firma storica del Fatto Quotidiano sul Medio Oriente. Il cordoglio dei colleghi e di tutta la famiglia della SeifIl nostro Fabio Scuto, voce e sguardo storico del Fatto sul Medio Oriente e non solo, ci ha lasciati. Leggi anche: Lutto in casa Napoli, si è spento la sera della partita: il cordoglio del club Approfondimenti e contenuti su Antonio Padellaro Antonio Padellaro presenta Antifascisti immaginari a Civitella: nuovo appuntamento con Scrittori in CircoloSarà il giornalista e scrittore Antonio Padellaro, fondatore ed editorialista de Il Fatto Quotidiano, il prossimo autore ospite a Civitella per il festival Scrittori in Circolo, la rassegna d’incontri ... corrierediarezzo.it Padellaro si scaglia contro Nordio per le frasi su Licio Gelli: Ma come si permette!A diMartedì, Antonio Padellaro critica duramente il ministro della Giustizia Carlo Nordio per le sue dichiarazioni su Licio Gelli. Ma come si permette di dire una cosa del genere? È gravissimo!, ... la7.it