La pescarese Hoverfly rafforza la flotta con un nuovo elicottero di ultima generazione

L'azienda pescarese Hoverfly ha annunciato l'acquisto di un nuovo Airbus H130, un elicottero monomotore di ultima generazione. L'aeromobile fa parte della famiglia Ec130H130 e sarà impiegato per servizi di trasporto executive, turistico, corporate e lavoro aereo. La decisione di integrare il nuovo velivolo nella flotta mira a migliorare le capacità operative dell'azienda nel settore. L'elicottero sarà utilizzato nelle attività quotidiane della società, che opera nel settore del trasporto elicotteristico.

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