Aneurisma operato con una protesi di ultima generazione | nuovo traguardo per l' équipe di Baggiovara

Un team di Chirurgia Vascolare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, situata all’Ospedale di Baggiovara, ha eseguito di recente un intervento endovascolare complesso per trattare un aneurisma in evoluzione. L’operazione ha visto l’utilizzo di una protesi di ultima generazione, rappresentando un importante risultato nel campo della chirurgia vascolare. L’intervento è stato condotto sotto la guida del professor Roberto Silingardi.

Tecnologia d’avanguardia, primati europei e un convegno nazionale consacrano l’Ospedale Civile di Baggiovara come centro di riferimento nella chirurgia vascolare avanzata Un nuovo intervento endovascolare di elevata complessità è stato eseguito nei giorni scorsi dalla Chirurgia Vascolare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, con sede all’Ospedale di Baggiovara e diretta dal professor Roberto Silingardi, per il trattamento di un’evoluzione aneurismatica di dissezione aortica cronica. Si tratta di una condizione clinica ad alto rischio, che interessa l’arco aortico – uno dei distretti più delicati e tecnicamente impegnativi dell’intera chirurgia vascolare – e che richiede un’accurata pianificazione pre-operatoria, tecnologie avanzate e un’esecuzione tecnica di assoluta precisione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Pediatria, donato un nuovo ecografo di ultima generazioneUn gesto concreto di solidarietà e attenzione verso i più piccoli: l’Associazione Luca ha donato un ecografo di ultima generazione al reparto di... Poste Italiane inaugura a Tredozio un nuovo Postamat di ultima generazionePoste Italiane ha installato presso l’ufficio postale di Tredozio un nuovo Atm Postamat dotato di tecnologia avanzata e funzionalità innovative. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Aneurisma operato. Argomenti discussi: Nicla, mamma di 36 anni colpita da aneurisma cerebrale: gli amici creano un podcast per aiutarla a recuperare la memoria; Lutto nel mondo accademico ed economico: addio a Vittorio Daniele, illustre professore e brillante economista.