Borse di studio studenti da Gaza | l’Università di Palermo accoglie i primi due universitari in fuga dalla guerra

Da orizzontescuola.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università di Palermo ha accolto i primi due studenti provenienti da Gaza, che sono arrivati in Italia per sfuggire al conflitto in corso. Entrambi hanno ottenuto borse di studio che permettono loro di frequentare i corsi universitari nel capoluogo siciliano. La loro presenza rappresenta un primo passo per l'integrazione di studenti rifugiati nel sistema accademico italiano. I giovani sono stati trasferiti e assistiti dall’ateneo per facilitare il loro inserimento.

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La guerra li ha spinti lontano, in cerca di pace e di un luogo dove poter costruire il proprio domani attraverso i libri. È la storia di due giovani universitari, approdati nel capoluogo siciliano per riprendere gli studi accademici grazie a una borsa di studio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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