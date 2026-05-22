Borse di studio studenti da Gaza | l’Università di Palermo accoglie i primi due universitari in fuga dalla guerra

L’Università di Palermo ha accolto i primi due studenti provenienti da Gaza, che sono arrivati in Italia per sfuggire al conflitto in corso. Entrambi hanno ottenuto borse di studio che permettono loro di frequentare i corsi universitari nel capoluogo siciliano. La loro presenza rappresenta un primo passo per l'integrazione di studenti rifugiati nel sistema accademico italiano. I giovani sono stati trasferiti e assistiti dall’ateneo per facilitare il loro inserimento.

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