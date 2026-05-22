Lungomare Canepa entro fine mese la viabilità definitiva

Entro la fine del mese, la viabilità definitiva sarà ripristinata su Lungomare Canepa, dopo i lavori di sistemazione che hanno interessato l'area. La strada è stata temporaneamente chiusa durante le opere di ristrutturazione e ora si prepara a riaprire al traffico con le nuove disposizioni. La riapertura segna la conclusione delle lavorazioni e il ripristino della circolazione normale lungo il lungomare. La data esatta sarà comunicata nelle prossime settimane.

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