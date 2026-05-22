Lungomare Canepa entro fine mese la viabilità definitiva

Da genovatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro la fine del mese, la viabilità definitiva sarà ripristinata su Lungomare Canepa, dopo i lavori di sistemazione che hanno interessato l'area. La strada è stata temporaneamente chiusa durante le opere di ristrutturazione e ora si prepara a riaprire al traffico con le nuove disposizioni. La riapertura segna la conclusione delle lavorazioni e il ripristino della circolazione normale lungo il lungomare. La data esatta sarà comunicata nelle prossime settimane.

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Si avvicina la fine dei lavori che hanno interessato Lungomare Canepa. Entro fine mese la strada verrà aperta con la viabilità definitiva.“Stiamo per concludere uno dei progetti più importanti per la viabilità della nostra città e che riguarda uno degli snodi principali – dice l’assessore ai. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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