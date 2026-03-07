Lewis Hamilton ha dichiarato che la sua stagione potrebbe essere già conclusa, commentando le prestazioni delle Mercedes. Il pilota britannico ha espresso la sua insoddisfazione dopo le prime gare del campionato di Formula 1 2026, sottolineando che, se le cose rimangono così, non ci saranno molte possibilità di competere. Le sue parole hanno attirato l’attenzione nel mondo delle corse.

AGI - Il campionato di Formula 1 2026 non è ancora iniziato e sembra sia già finito. Almeno sentendo le parole di Lewis Hamilton. "Se questo sarà il vantaggio della Mercedes per alcuni mesi, allora la stagione è finita ". E' mnetto il sette volte campione del mondo oggi alla Ferrari parlando a Sky Sport UK dopo che le qualifiche del Gp d'Australia hanno evidenziato il netto divario tra il team tedesco e le altre scuderie a serbatoio scarico. Al centro della polemica c'è il rapporto di compressione del motore V6 tedesco su cui il pilota britannico della Ferrari ha chiamato in causa la Federazione: "Spero non sia questo il motivo di tale differenza, spero sia solo pura potenza", ha detto, "se invece il motivo è questo, sarò deluso che la Fia abbia permesso che fosse così e spingerò la mia squadra a fare la stessa cosa". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Hamilton si arrende subito: "Stagione finita se queste sono le Mercedes"

Ferrari, Hamilton al veleno: "Il vantaggio delle Mercedes? Sarei deluso dalla Fia se...""Se questo sarà il vantaggio della Mercedes per alcuni mesi, allora la stagione è finita".

