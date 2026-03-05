Dopo diciotto anni di lavori, il lungolago di Como resta al centro di polemiche e disagi. Le operazioni di cantiere sono ancora in corso, mentre i residenti e i visitatori continuano a osservare una situazione di stallo. La ripresa delle attività e il ripristino delle condizioni normali sembrano lontani, lasciando un senso di insoddisfazione tra chi frequenta l’area quotidianamente.

Un piccolo e amaro riassunto della situazione del lungolago, dopo 18 anni di cantiere, lo abbiamo scritto qualche settimana fa. Lo stesso si potrebbe fare per le romane Porte di Como, e lo faremo. Oggi pubblichiamo invece le fresche sensazioni vissute sul langolago della fotografa e architetto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Lungolago di Como: tu chiamale, se vuoi, emozioni (perdute)Il lungolago di Como, aveva un carattere molto preciso nella sua estrema semplicità. Un carattere di eleganza un po’ ottocentesca data dai suoi pochissimi elementi e materiali in armonioso dialogo tra ... quicomo.it

Lungolago-viale Geno e i ricorsi al Tar, Rapinese: Saranno il buon Noseda e gli avvocati a decidere, per me si parteIl sindaco di Como Alessandro Rapinese lascia la ‘palla’ sull’avvio dei lavori per il rifacimento del lungolago tra piazza Matteotti e piazza De Gasperi, dunque fino all’imbocco di viale Geno, al diri ... comozero.it

# **LAGO di COMO. Il respiro del "Concordia"** *Animazione IA da fotografia di @mauro.bernasconi1. Lo storico piroscafo "Concordia", classe 1926, al pontile del lungolago di Como.* Photographer and Digital Creator @mauro.bernasconi1 #Como #LakeC - facebook.com facebook