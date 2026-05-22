Mancano circa dieci minuti all'inizio delle regate preliminari della America's Cup del 2026. La competizione si svolge con le imbarcazioni pronte a scendere in acqua, mentre gli equipaggi si preparano per le prove. Tra i team presenti, Luna Rossa ha annunciato la partecipazione di Burling come timoniere. La diretta si può seguire aggiornando la pagina online, con le regate che promettono di essere molto attese dai tifosi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Altri dieci minuti e si partirà con la prima regata, forse quella più importante che servirà alle varie squadre per capire fin da subito su quali punti migliorare in vista delle regate dal 24 fino al 27 settembre a Napoli, che ci porteranno alla gara vera e propria nel 2027, nella città partenopea. 14.48 Vedremo ben 8 equipaggi in acqua contemporaneamente, con Luna Rossa, Team New Zealand e Athena Racing che ne avranno a disposizione due, mentre La Roche e Alinghi no. 14.45 Quest’oggi, come nelle prossime due giornate e fino al Match Race di domenica che chiuderà il programma di questo primo weekend di prove, si gareggerà a bordo delle AC40, e non sulle classe AC75. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE America’s Cup, Regate Preliminari 2026 in DIRETTA: manca poco alla prima regata, Luna Rossa con Burling

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Regate preliminari America's Cup, alla scoperta di Luna Rossa

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