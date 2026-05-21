Regata Preliminare Sardegna Luna Rossa in gara con due equipaggi

A Cagliari si stanno svolgendo in queste ore i preparativi finali per la Regata Preliminare Sardegna, prima tappa della 38ª America's Cup. L'evento è organizzato dall'America’s Cup Partnership e vede la partecipazione di due equipaggi. La giornata segna l'inizio ufficiale delle competizioni in vista delle fasi successive della manifestazione. La regata si svolge nel contesto del circuito internazionale dedicato alla coppa più famosa nel mondo della vela.

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Cagliari, 21 maggio 2026 – Oggi a Cagliari sono in corso gli ultimi preparativi per la Regata Preliminare Sardegna, evento di apertura della 38ª America’s Cup, organizzata dall’America’s Cup Partnership (ACP). Sebbene i risultati non saranno validi per la Challenger Selection Series o per l’America’s Cup stessa, domani i team torneranno ufficialmente a regatare testa a testa sul campo di regata, rivivendo la tensione e l’adrenalina della competizione. La vigilia del primo giorno di gara è caratterizzata da una prova ufficiale e da una serie di eventi istituzionali: Conferenza stampa degli Skippers Saluti dalle autorità della capitale sarda La cerimonia di apertura, con i protagonisti della Regata Preliminare Sardegna che salgono sul palco dopo una sfilata nel centro storico della città. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Louis Vuitton Preliminary Regatta - Sardinia | Press Conference Sullo stesso argomento America's Cup, a Cagliari il via alle regate preliminari: Luna Rossa con due imbarcazioniDa domani a domenica Cagliari sarà la location del primo evento della 38ª edizione della America’s Cup. America's Cup, l'annuncio di Manfredi: “Regata preliminare a luglio”"Ci stiamo avviando anche verso la definizione della data della regata preliminare che dovrebbe essere a luglio 2026 a Napoli". America's Cup: il 21 maggio al via la regata preliminare di CagliariConto alla rovescia per il via ufficiale della Louis Vuitton 38/a America's Cup di vela, che inizierà con la prima regata preliminare in Sardegna, al largo di Cagliari, dal 21 al 24 maggio, in vista d ... ansa.it America's Cup a Cagliari: Todde stima oltre 50 milioni di euro di indottoTodde: la regata di Cagliari porterà oltre 50 milioni di euro, un'occasione per il rilancio del Sud con Napoli ... it.blastingnews.com