Luna e cielo di primavera al telescopio | serata gratuita all’osservatorio di Albavilla
Un evento gratuito si svolgerà presso l’osservatorio di Albavilla, offrendo l’opportunità di osservare la Luna e le caratteristiche del cielo primaverile attraverso il telescopio. La serata è rivolta a chi desidera scoprire i dettagli del satellite naturale e le stelle visibili in questa stagione, coinvolgendo appassionati, curiosi e famiglie. L’iniziativa prevede l’accesso libero a tutti coloro che vogliono partecipare e approfondire la conoscenza del cielo notturno.
Una serata dedicata alla Luna e alle meraviglie del cielo primaverile aperta gratuitamente a tutti gli appassionati, curiosi e famiglie. Sabato 23 maggio il Gruppo Astrofili Lariani organizza una nuova osservazione astronomica pubblica all’Osservatorio Sidus Albæ di Albavilla. L’appuntamento è. 🔗 Leggi su Quicomo.it
La Luna di Pasqua (filastrocca di Gabriele Catanzaro)
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