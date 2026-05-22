Luna e cielo di primavera al telescopio | serata gratuita all’osservatorio di Albavilla

Un evento gratuito si svolgerà presso l’osservatorio di Albavilla, offrendo l’opportunità di osservare la Luna e le caratteristiche del cielo primaverile attraverso il telescopio. La serata è rivolta a chi desidera scoprire i dettagli del satellite naturale e le stelle visibili in questa stagione, coinvolgendo appassionati, curiosi e famiglie. L’iniziativa prevede l’accesso libero a tutti coloro che vogliono partecipare e approfondire la conoscenza del cielo notturno.

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