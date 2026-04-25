Luna al 63% | guida per scoprire crateri e mari con il telescopio

Il 25 aprile 2026 la Luna sarà illuminata al 63%, offrendo un'ottima occasione per osservare crateri e mari con il telescopio. Il ciclo lunare dura circa 29,5 giorni e il prossimo plenilunio sarà il 1 maggio. Questi eventi sono utili per gli appassionati di astronomia che vogliono pianificare le proprie osservazioni. La fase lunare di aprile permette di ammirare dettagli sulla superficie lunare grazie alla luce parziale.

? Cosa sapere La Luna presenta il 63% di illuminazione il 25 aprile 2026.. Il prossimo plenilunio è previsto per il 1 maggio con il ciclo di 29,5 giorni.. Il 25 aprile 2026 presenta una Luna in fase crescente gibbosa con il 63% della superficie illuminata, offrendo un visivo che si prepara al prossimo plenilunio previsto per il 1° maggio. L’osservazione del satellite naturale terrestre richiede oggi un approccio differenziato a seconda degli strumenti a disposizione, poiché la luce riflessa non è ancora totale ma mostra già dettagli strutturali significativi. Secondo i dati della guida lunare della NASA, l’attuale stadio di illuminazione indica che ci troviamo nell’ultima fase prima che il disco lunare appaia completamente acceso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Luna al 63%: guida per scoprire crateri e mari con il telescopio Notizie correlate Luna al primo quarto: guida per osservare crateri e mari lunari? Cosa sapere La Luna raggiungerà il primo quarto con illuminazione al 52% il 24 aprile 2026. Leggi anche: Luna al 41%: guida per osservare crateri e siti Apollo nel cielo