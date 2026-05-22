Luis Enrique, attuale allenatore del club francese, è vicino a rinnovare il contratto fino a giugno 2030. Tuttavia, in un’intervista al quotidiano La Nueva España, ha dichiarato di voler lasciare presto il calcio e il lavoro, affermando di non voler diventare un vecchio rincoglionito in panchina. Ha inoltre osservato come sempre più allenatori anziani siano ancora attivi nel calcio professionistico. La sua intenzione di ritirarsi a breve ha suscitato attenzione nel mondo dello sport.

Luis Enrique è vicino al rinnovo con il Psg fino a giugno 2030, ma ha confessato al quotidiano La Nueva España di volersi ritirare presto dal mondo del calcio e del lavoro. Dalle sue parole, trapela che potrebbe restare in panchina solo per altri quattro anni (quando avrà 60 anni). Luis Enrique andrà presto in pensione?. Luis Enrique ha concluso la sua carriera da giocatore nel 2004 e la sua prima panchina è arrivata nel 2008 con il Barcellona B. Ma ha dichiarato nell’intervista al quotidiano delle Asturie: “ Lo dico a mia moglie: non voglio finire come un vecchio rincoglionito in panchina. Non voglio questo, ma vedo sempre più anziani allenare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Luis Enrique: “Non voglio essere un vecchio rincoglionito in panchina, vedo sempre più anziani allenare”

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