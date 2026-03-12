kvaratskhelia doppietta e assist che portano il psg al 5 2 contro il chelsea luis enrique lo aveva messo in panchina

Kvaratskhelia ha segnato una doppietta e fornito un assist nel match tra Paris Saint-Germain e Chelsea, conclusosi con un punteggio di 5-2 a favore dei francesi. L’attaccante è stato inizialmente lasciato in panchina dall’allenatore, ma è entrato in campo e ha contribuito in modo decisivo alla vittoria. La partita si è svolta questa sera, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori senza parole.

Kvaratskhelia, doppietta e assist che portano il Psg al 5-2 contro il Chelsea (e meno male che lo criticavano) E meno male che Kvaratstkhelia a Parigi veniva criticato. Quante chiacchiere perché il georgiano – a detta loro – era diventato egoista, da destra non funzionava come a sinistra. E infatti Luis Enrique lo ha relegato in panchina per l’andata degli ottavi contro il Chelsea. Lo ha mandato in campo sul risultato di 2-2. E da quel momento Kvara ha fornito un assist a Vitinha (grazie alla sciagurata costruzione dal basso) e segnato due gol (il primo meraviglioso). Risultato finale: Psg-Chelsea 5-2. Kvaratskhelia decisivo. Calciatore che possiamo definire indimenticabile, romantico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

