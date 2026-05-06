Bayern-Psg un' altra notte da marziani Luis Enrique | Non voglio difendermi ma vincere

Nella serata di ritorno in Champions League, Bayern e Psg si preparano a sfidarsi dopo un match d’andata terminato 5-4 in favore della squadra francese. L’allenatore del Bayern ha dichiarato di non volersi limitare a difendersi, ma puntare alla vittoria. Un rappresentante del club avversario ha commentato la difficoltà della sfida, che si svolgerà in un clima di grande aspettativa e tensione.

Sfida all’ultimo gol, parte seconda. Bayern e Psg sono le squadre che hanno segnato di più in questa edizione della Champions. Come per il risultato dell’andata (5-4), sono davanti i francesi per una sola rete: 43-42. Il record del Barcellona del 2000 (45 centri) vacilla, già stasera potrebbe essere battuto, ma va ricordato anche che i blaugrana non vinsero il torneo che apriva il nuovo secolo (se lo aggiudicò il Real Madrid), ma vennero stesi in semifinale dal Valencia grazie anche a un terribile 4-1 subito nel primo match. Tradotto: segnare tanto può servire, ma non aprire la difesa può essere anche più redditizio. Il dubbio sull’esagerata...🔗 Leggi su Gazzetta.it

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