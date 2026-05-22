Lugagnano fiamme al centro sportivo | brucia un mezzo della squadra

Nella serata del 21 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti a Lugagnano presso il centro sportivo per spegnere un incendio che ha interessato un veicolo della squadra locale. L’episodio si è verificato nel cuore della struttura, senza altri coinvolgimenti o persone ferite. Le fiamme sono state domate prontamente, e le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato all’incendio del mezzo. Nessuna altra area del centro sportivo è risultata danneggiata.

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