Lugagnano fiamme al centro sportivo | brucia un mezzo della squadra
Nella serata del 21 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti a Lugagnano presso il centro sportivo per spegnere un incendio che ha interessato un veicolo della squadra locale. L’episodio si è verificato nel cuore della struttura, senza altri coinvolgimenti o persone ferite. Le fiamme sono state domate prontamente, e le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato all’incendio del mezzo. Nessuna altra area del centro sportivo è risultata danneggiata.
Intervento dei vigili del fuoco nella serata del 21 maggio a Lugagnano, al centro sportivo, dove ha preso fuoco un mezzo dell’Unione Sportiva Lugagnanese. Sul posto sono accorse due squadre di Vigili del Fuoco di Fiorenzuola, che ben presto hanno avuto la meglio sulle fiamme. Nessuno è rimasto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Brucia i vestiti della ex e le manda su whatsapp il video della casa in fiamme
Centro sportivo di Sant’Ermete, via libera della giunta al progetto per la riqualificazioneCon l’approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione (Dip), nei giorni scorsi la giunta comunale di Santarcangelo ha dato avvio all’iter...