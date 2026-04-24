Brucia i vestiti della ex e le manda su whatsapp il video della casa in fiamme

Un uomo ha bruciato i vestiti dell'ex partner e le ha inviato tramite WhatsApp un video della casa in fiamme. I due si erano incontrati lavorando nello stesso ristorante e avevano avuto una relazione sentimentale. Dopo la fine della relazione, l'uomo, ormai licenziato, ha iniziato a minacciarla con comportamenti insistenti e intimidatori. La donna ha denunciato l'accaduto alle autorità, che stanno indagando sulle sue azioni.

Si erano conosciuti lavorando insieme nello stesso ristorante. Poi la relazione sentimentale. Interrotto il rapporto, con l'uomo che nel frattempo era stato licenziato, è cominciato l'incubo. L'ex, un 31enne peruviano, è infatti entrato nella casa popolare di quella che era la sua compagna e ha.🔗 Leggi su Romatoday.it

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