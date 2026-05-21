Tajani contro Ben Gvir | Ho chiesto sanzioni all' Ue

Il ministro degli Esteri ha richiesto all'Unione Europea di adottare sanzioni contro il collega israeliano, coinvolto in episodi di violenza nei confronti degli attivisti della Global Sumud Flotilla. La questione potrebbe essere discussa nella prossima riunione dei ministri degli Esteri dell’UE. Le denunce riguardano episodi di soprusi attribuiti al ministro israeliano, confermati da fonti che hanno documentato le azioni aggressive nei confronti degli attivisti. La disputa tra i due esponenti politici si inserisce in un contesto di tensione tra le parti.

Il caso delle violenze ai danni degli attivisti della Global sumud flotilla può finire all'ordine del giorno della prossima riunione dei ministri degli Esteri dell'Unione Europea e causare delle sanzioni al ministro israeliano Itamar Ben Gvir, protagonista dei soprusi come documentato da. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tajani: Chieste a Ue sanzioni per Ben Gvir

Sullo stesso argomento

Leggi anche: M.O., Schlein: Ben Gvir agghiacciante, ora servono sanzioni

Flotilla, Tajani: “Ben Gvir? Superata la linea rossa”“Abbiamo convocato l’ambasciatore israeliano e per quanto ci riguarda è stata oltrepassata la linea rossa.

++ Tajani: ho chiesto sanzioni europee contro Ben Gvir x.com

Urla e manette, Ben Gvir umilia gli attivisti della Flotilla. Mattarella: Incivile. Tajani: Superata linea rossa. Netanyahu: Ha sbagliato – Il video reddit

Tajani a Kallas, Italia chiede a Ue sanzioni contro Ben-GvirIl vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato su X che a nome del Governo italiano ho appena formalmente chiesto all'Alto Rappresentante Kaja Kallas di includere nella prossima ... quotidiano.net

Flotilla: Tajani, chiesto a Ue sanzioni contro Ben-GvirUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it