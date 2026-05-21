A pochi giorni dall’inizio del torneo di Roland Garros, il giovane tennista siciliano si prepara a sfidare un avversario canadese nel tentativo di qualificarsi al tabellone principale. Il giocatore di 19 anni ha già mostrato buone capacità durante le qualificazioni, ma dovrà affrontare una partita decisiva per proseguire la corsa. La sfida tra i due si preannuncia intensa, con il talento siciliano determinato a confermare le proprie potenzialità sulla terra battuta.

? Domande chiave Come farà il diciannovenne a mantenere la solidità contro il canadese?. Chi è l'avversario che mette in discussione il percorso di Cinà?. Perché la gestione della pressione psicologica sarà il fattore decisivo?. Quali errori di Galarneau potrebbero regalare il tabellone principale all'azzurro?.? In Breve Cinà ha battuto Watanuki 6-4 6-4 e Tomic 6-2 6-4.. Galarneau ha perso contro il brasiliano Pedro Boscardin Dias.. Sfida prevista per giovedì 21 maggio 2026 alle ore 12:30.. Il canadese nato nel 1999 ha ottenuto una vittoria in rimonta.. Il giovedì 21 maggio 2026 alle ore 12:30, il campo di Roland Garros ospiterà il terzo turno delle qualificazioni dove Federico Cinà sfiderà Alexis Galarneau per un posto nel tabellone principale dello Slam. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roland Garros: il talento siciliano Cinà punta al tabellone principale

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