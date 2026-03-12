LUCCHESE - GIOVANILI Viareggio Cup La Juniores vince e passa agli ottavi

La squadra juniores della Lucchese ha vinto 3-0 contro Signa nella partita valida per la Viareggio Cup e si è qualificata per gli ottavi di finale. I gol sono stati segnati durante il primo tempo e la ripresa, con i giocatori Andreini, Badii e Coppola. La partita si è svolta sul campo di Signa, con la formazione ospite che ha ottenuto il risultato positivo.

Signa 0 Lucchese 3 SIGNA: Andreini, Badii, Coppola, De Luca (28’ st), Dobrovoda (28’ st Ibraliu), Felitti (1’ st Michelozzi), Mari, Sortino (1’ st Taromina), Kebe, L. Lombardi, Giannasi (12’ st Giannini). (A disp.: Fattorini, T. Lombardi, Naldoni, Taormina, Giani). All.: Guarducci. LUCCHESE: Ennached (42’ st De Notter), Chiesa, Xeka, Biagiotti, Cristofani, Daly, Callarà (36’ st Petroni), Mastacchi, Noto, Oudadjaout (1’ st Ragghianti), Nannizzi, Piroli (36’ st Maccioni). (A disp.: Scaglione, Murariu, Betti, Petroni, Ezzahery, Taddei, Maccioni, Hasa, Ulivi, Tesi, Giorgetti) All.: Tempesti. Arbitro: La Rosa di Pistoia. Reti: 6’ pt e 26’ pt Chiesa; 38’ pt Piroli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

