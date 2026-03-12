LUCCHESE - GIOVANILI Viareggio Cup La Juniores vince e passa agli ottavi

La squadra juniores della Lucchese ha vinto 3-0 contro Signa nella partita valida per la Viareggio Cup e si è qualificata per gli ottavi di finale. I gol sono stati segnati durante il primo tempo e la ripresa, con i giocatori Andreini, Badii e Coppola. La partita si è svolta sul campo di Signa, con la formazione ospite che ha ottenuto il risultato positivo.