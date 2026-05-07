In Massetana Romana, un centro commerciale al centro di un’indagine giudiziaria. L’udienza preliminare si è aperta con il pubblico ministero che ha richiesto il rinvio a giudizio di sette persone, contestando loro il reato di lottizzazione abusiva. La procura mantiene ferme le accuse riguardo alla costruzione del complesso commerciale, in particolare sulle presunte irregolarità legate alla realizzazione delle due sale cinematografiche previste nel progetto originario.

Centro commerciale in Massetana Romana, la procura non si muove di un centimetro. E tiene il punto sulle contestazioni mosse a conclusione dell’indagine sul complesso commerciale nel quale dovevano sorgere anche due sale cinematografiche. Un’opera molto attesa dalla città, anche per il consistente numero di posti di lavoro che Esselunga avrebbe garantito, si parlava di un centinaio. Nell’udienza a porte chiuse che si è svolta ieri al terzo piano davanti al nuovo gup Elisabetta Pezzoli il pubblico ministero Siro De Flammineis si è riportato agli atti – l’indagine è particolarmente voluminosa – chiedendo in sostanza il rinvio a giudizio per i sette accusati del presunto reato di lottizzazione abusiva.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centro commerciale in Massetana, l’udienza muove i primi passi: "Lottizzazione abusiva": il pm chiede il rinvio a giudizio per sette

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