MIGRANTI UNICEF e SVILUPPO LAVORO ITALIA firmano Protocollo d’Intesa 

Da puntomagazine.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Siglato il protocollo d’intesa tra Sviluppo Lavoro Italia e UNICEF per l’inclusione socio-lavorativa dei minori stranieri non accompagnati e dei giovani migranti. Roma, 23 marzo 2026 –  Promuovere l’integrazione sociale e lavorativa dei minori stranieri non accompagnati e dei giovani migranti, attraverso percorsi che mirano a potenziare le loro competenze, accrescere l’occupabilità e sostenere il raggiungimento di una maggiore autonomia personale e professionale. È l’obiettivo del  Protocollo d’intesa  firmato da  Paola Nicastro, Presidente e Amministratore Delegato di  Sviluppo Lavoro Italia, società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e  Nicola Dell’Arciprete, Coordinatore dell’ufficio  UNICEF per l’Europa e l’Asia UNICEF (ECARO). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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