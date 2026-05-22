L’Olanda vieta l’importazione dei prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani
Il governo dei Paesi Bassi ha annunciato di aver deciso di vietare l’importazione di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. La misura riguarda tutti i beni che vengono prodotti e commercializzati in quelle aree e sarà applicata a partire dalla data stabilita. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dichiarazioni sulle motivazioni o sui dettagli operativi della nuova normativa. Nessuna indicazione è stata data circa eventuali eccezioni o modalità di enforcement.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Decisione del governo olandese. I Paesi Bassi hanno deciso di vietare l’import dei beni prodotti negli insediamenti israeliani in Cisgiordania. La misura è stata approvata dal Consiglio dei ministri e rappresenta una presa di posizione politica netta sul tema. L’annuncio del ministro Sjoerdsma. A rendere pubblica la decisione è stato il ministro del Commercio olandese Sjoerd Sjoerdsma, nella foto d’apertura, attraverso un messaggio su X. Nel suo intervento ha sottolineato che la scelta vuole inviare un “segnale forte a Israele”, ribadendo che l’Olanda non intende contribuire al mantenimento di quella che definisce una situazione illegale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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