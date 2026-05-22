L’Olanda vieta l’importazione dei prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani

Il governo dei Paesi Bassi ha annunciato di aver deciso di vietare l’importazione di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. La misura riguarda tutti i beni che vengono prodotti e commercializzati in quelle aree e sarà applicata a partire dalla data stabilita. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dichiarazioni sulle motivazioni o sui dettagli operativi della nuova normativa. Nessuna indicazione è stata data circa eventuali eccezioni o modalità di enforcement.

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