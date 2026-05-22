L’Olanda vieta l’importazione dei prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani

Da dayitalianews.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo dei Paesi Bassi ha annunciato di aver deciso di vietare l’importazione di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. La misura riguarda tutti i beni che vengono prodotti e commercializzati in quelle aree e sarà applicata a partire dalla data stabilita. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dichiarazioni sulle motivazioni o sui dettagli operativi della nuova normativa. Nessuna indicazione è stata data circa eventuali eccezioni o modalità di enforcement.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Decisione del governo olandese. I Paesi Bassi hanno deciso di vietare l’import dei beni prodotti negli insediamenti israeliani in Cisgiordania. La misura è stata approvata dal Consiglio dei ministri e rappresenta una presa di posizione politica netta sul tema. L’annuncio del ministro Sjoerdsma. A rendere pubblica la decisione è stato il ministro del Commercio olandese Sjoerd Sjoerdsma, nella foto d’apertura, attraverso un messaggio su X. Nel suo intervento ha sottolineato che la scelta vuole inviare un “segnale forte a Israele”, ribadendo che l’Olanda non intende contribuire al mantenimento di quella che definisce una situazione illegale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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