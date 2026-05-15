L’ultima follia della premiata ditta Schlein Conte Bonelli e Fratoianni? Vietare i beni dagli insediamenti israeliani Ma in rete piovono insulti
Recentemente, un gruppo di esponenti politici ha proposto di vietare la vendita di beni provenienti dagli insediamenti israeliani. La decisione ha suscitato reazioni molto dure sui social media, con numerosi commenti critici. A sinistra, alcuni si definiscono difensori dei diritti e dell’inclusione, ma questa iniziativa ha scatenato accuse di incoerenza. La proposta ha fatto discutere anche online, dove sono stati pubblicati insulti e commenti polemici. La questione è diventata un tema di discussione tra sostenitori e detrattori della misura.
A sinistra si autocelebrano come “pasionarios” dei diritti, paladini dell’inclusione. Si, ma solo quando conviene a un’unica narrazione che, ovviamente, non deve in alcun modo includere Israele. E in questo quadro di “integrazione a doppio standard” rientra l’ultima proposta dell’opposizione: “Insieme ad Angelo Bonelli, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni abbiamo depositato una proposta di legge per introdurre in Italia il divieto di importazione di beni e di fornitura di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati”, scrive la leader del Pd Elly Schlein. E prosegue: “Il testo prevede il divieto di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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