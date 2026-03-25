Oxfam ha riferito che gli insediamenti di coloni israeliani e le confische di terreni nella Cisgiordania stanno riducendo l’accesso all’acqua per i palestinesi. L’organizzazione evidenzia come il controllo delle risorse idriche sia una componente dell’annessione di fatto della regione da parte di Israele. La questione riguarda la distribuzione delle risorse e le conseguenze sulle comunità locali.

L’annessione di fatto della Cisgiordania da parte di Israele passa anche dal controllo delle risorse idriche. Agli agricoltori, ai pastori e alle comunità beduine viene sistematicamente negato l’accesso alle sorgenti, che sono invece a disposizione degli insediamenti: un colono può consumare il triplo dell’acqua di un palestinese. Una situazione che si è aggravata dopo l’attacco all’Iran e l’inizio della nuova offensiva militare in Libano. Lo denuncia Oxfam, che da tempo è impegnata per garantire un bene primario come l’acqua agli abitanti dei territori occupati. Un tentativo di allentare la morsa che stringe la vita dei palestinesi, già costretti a fronteggiare un crescendo di violenze e raid quasi quotidiani dei coloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Acqua in Cisgiordania, Oxfam: “Così gli insediamenti dei coloni israeliani e le confische prosciugano le terre dei palestinesi”

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