Locate di Triulzi dopo 15 mesi riapre il sottopasso di via Milano | ma restano delle criticità

Dopo quindici mesi di chiusura, questa mattina il sottopasso di via Milano a Locate di Triulzi è stato riaperto al traffico e consegnato al Comune. La riapertura permette di riprendere il transito nella zona, anche se alcune criticità ancora persistono. La strada era stata chiusa per lavori di manutenzione e sicurezza, e ora si cerca di valutare eventuali interventi per migliorare la situazione. La riapertura rappresenta un passo importante per la viabilità locale.

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Locate di Triulzi (Milano), 22 maggio – Da questa mattina il sottopasso di via Milano è stato riaperto al traffico e riconsegnato al Comune dopo 15 mesi di chiusura. Come anticipato dal sindaco la scorsa settimana, nella giornata di ieri è stato formalmente trasmesso il documento di collaudo del ponte ferroviario, atto necessario per consentire la consegna dell'infrastruttura e la conseguente riapertura della viabilità. La strada è stata completata e viene quindi resa nuovamente disponibile alla circolazione. "Desideriamo tuttavia informare i cittadini che alcune attività accessorie risultano ancora in fase di completamento come... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Locate di Triulzi, dopo 15 mesi riapre il sottopasso di via Milano: ma restano delle criticità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Locate Triulzi: Tigros apre, 50 nuovi posti di lavoroDomani, mercoledì 11 marzo 2026, il quartiere di Locate Triulzi accoglie un nuovo punto vendita della catena Tigros. Strade chiuse, Locate Triulzi isolata. Ecco i percorsi notturni consigliatiDalla notte scorsa e per cinque notti consecutive, i pendolari di Locate che si muovono in auto o con mezzi propri si troveranno a vivere una... Domani sera ci vediamo a Locate Triulzi! paoloroversi.me/evento/paolo-r… x.com Meteo LOCATE DI TRIULZI OggiMETEO Locate di Triulzi ? PREVISIONI del tempo per Locate di Triulzi, temperature, precipitazioni, venti, irraggiamento solare, inquinamento dell'aria. CONTROLLA ORA la tua città con le immagini delle ... ilmeteo.it