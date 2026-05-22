Locate di Triulzi dopo 15 mesi riapre il sottopasso di via Milano | ma restano delle criticità
Dopo quindici mesi di chiusura, questa mattina il sottopasso di via Milano a Locate di Triulzi è stato riaperto al traffico e consegnato al Comune. La riapertura permette di riprendere il transito nella zona, anche se alcune criticità ancora persistono. La strada era stata chiusa per lavori di manutenzione e sicurezza, e ora si cerca di valutare eventuali interventi per migliorare la situazione. La riapertura rappresenta un passo importante per la viabilità locale.
Locate di Triulzi (Milano), 22 maggio – Da questa mattina il sottopasso di via Milano è stato riaperto al traffico e riconsegnato al Comune dopo 15 mesi di chiusura. Come anticipato dal sindaco la scorsa settimana, nella giornata di ieri è stato formalmente trasmesso il documento di collaudo del ponte ferroviario, atto necessario per consentire la consegna dell'infrastruttura e la conseguente riapertura della viabilità. La strada è stata completata e viene quindi resa nuovamente disponibile alla circolazione. "Desideriamo tuttavia informare i cittadini che alcune attività accessorie risultano ancora in fase di completamento come... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Sullo stesso argomento
Locate Triulzi: Tigros apre, 50 nuovi posti di lavoroDomani, mercoledì 11 marzo 2026, il quartiere di Locate Triulzi accoglie un nuovo punto vendita della catena Tigros.
Strade chiuse, Locate Triulzi isolata. Ecco i percorsi notturni consigliatiDalla notte scorsa e per cinque notti consecutive, i pendolari di Locate che si muovono in auto o con mezzi propri si troveranno a vivere una...
’ con il Comitato per la Pace Il Comune di Locate di Triulzi diventa una tappa del Giro d’Italia per la Pace, in collaborazione con i Comuni di Pieve Emanuele, Carpiano, Binasco, Torrevecchia Pia e Landriano. 23 Maggi facebook
Domani sera ci vediamo a Locate Triulzi! paoloroversi.me/evento/paolo-r… x.com
Meteo LOCATE DI TRIULZI OggiMETEO Locate di Triulzi ? PREVISIONI del tempo per Locate di Triulzi, temperature, precipitazioni, venti, irraggiamento solare, inquinamento dell'aria. CONTROLLA ORA la tua città con le immagini delle ... ilmeteo.it