Locate Triulzi | Tigros apre 50 nuovi posti di lavoro

Domani, mercoledì 11 marzo 2026, apre a Locate Triulzi un nuovo punto vendita della catena Tigros. La superficie commerciale si estende su una vasta area e crea 50 nuovi posti di lavoro. La cerimonia di inaugurazione si terrà nel pomeriggio, con la presenza di rappresentanti dell’azienda e alcuni residenti del quartiere. Il negozio sarà aperto con orario continuato.

Domani, mercoledì 11 marzo 2026, il quartiere di Locate Triulzi accoglie un nuovo punto vendita della catena Tigros. L'inaugurazione del supermercato in via Don Milani segna l'apertura dell'86° negozio dell'insegna varesina in Lombardia, portando con sé un impatto occupazionale immediato di 50 nuovi assunti. La struttura si estende su 2.100 metri quadrati e offre un parcheggio da 250 posti auto, diventando un nodo cruciale per la distribuzione alimentare nell'hinterland milanese. I lavoratori chiamati a gestire questo nuovo stabilimento provengono prevalentemente dai comuni limitrofi come Opera, Landriano e Bornasco, con un'età media che si attesta sui 38 anni.